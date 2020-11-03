За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 411 093 человека.
"За вчера в Украине зафиксированы 8 899 (из них детей - 346, медработников - 401) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Также за последние сутки
госпитализированы - 1 207 человек;
летальных случаев - 157;
выздоровели - 5 100 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 60 836.
За все время пандемии в Украине
заболели - 411 093 человека;
выздоровели - 168 868 человек;
летальных исходов - 7 532;
проведено ПЦР-тестов - 3 379 029.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях", - сообщил Степанов.