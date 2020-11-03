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За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев

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За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев
В Украине по состоянию на утро вторника, 3 ноября, зафиксированы 8 899 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 411 093 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 211 тыс. человек, число заболевших превысило 47 млн.

"За вчера в Украине зафиксированы 8 899 (из них детей - 346, медработников - 401) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Также за последние сутки За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 01

За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 02госпитализированы - 1 207 человек;

За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 02летальных случаев - 157;

За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 02выздоровели - 5 100 человек;

За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 02осуществлено тестирований за сутки - 60 836.

За все время пандемии в Украине За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 01

За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 07заболели - 411 093 человека;

За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 07выздоровели - 168 868 человек;

За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 07летальных исходов - 7 532;

За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 07проведено ПЦР-тестов - 3 379 029.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях", - сообщил Степанов.

За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 11
За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 12
За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев 13

Топ комментарии

  • ALEX SUROVV
    Когда подцепишь ковид или твои родственники, и почуствуешь что такое когда будешь дышать как рыба вытащенная из воды, легкие гниют, а при вдохе в груди хлюпает гной и врачи отводя глаза разводят руками тогда скажешь что особо не играет роли
  • Тарас Резниченко
    Были бы штрафы по 10 000 евро и крысы в масках ходили бы.
    А вообще у нас страна непуганных идиотов.
  • Ярослав Викторович
    Вот именно. С чего вдруг у нас намного меньше? Мы лучше карантин соблюдаем? Нет, конечно. Совершенно очевидно, что у нас 20000 в день, а то и больше. Украинская статистика - липовая.
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