За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев

В Украине по состоянию на утро вторника, 3 ноября, зафиксированы 8 899 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии.