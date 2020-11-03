Сегодня в Нидерландах возобновляются слушания по делу МН17: защита Пулатова огласит требования о допрасследовании, на них отреагирует обвинение

В Нидерландах возобновляются слушания по делу о сбитом МН17 – ожидается, что защита одного из обвиняемых потребует дополнительные расследования, на которые потом отреагирует обвинение.

Как говорится в сообщении суда, распространенного накануне, в графике слушаний блока 3С запланировано, что с 3 по 5 ноября защита Олега Пулатова изложит требуемые ими меры расследования, на которые должно отреагировать обвинение. "Вероятно, что ответ обвинения будет услышан на следующей неделе, с 9 по 13 ноября, однако пока не известно, в какой именно день это состоится. Это - вопрос, который будет обсуждаться в суде", - отмечается в пояснении суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ходе предыдущего заседания, которое состоялось 28 сентября, защита Пулатова, дело которого слушается одновременно с делом трех других обвиняемых, затребовала больше времени для подготовки своей позиции, так как по причине пандемии коронавируса у нее не было возможности встретиться со своим клиентом в Росии.

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Кроме того, суд поручил следственному судье выяснить, как сам Пулатов может обратиться к суду, о чем ранее заявила его защита. Вместе с тем, адвокаты не рекомендовали ему приезжать лично по соображениям безопасности.

Слушания проходят в отсутствие всех четырех обвиняемых – трех россиян – Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Ранее, в ходе судебного заседания, которое состоялось 26 июня, прокуратура предоставила новые записи прослушивания телефонных разговоров обвиняемых, в частности, Харченко, Дубинского и Стрелкова, которые подтверждают наличие у сепаратистов установки Бук. В частности, после того, как был сбит МН17, Дубинский спрашивает Пулатова: "Скажи, а стрелял наш Бук или нет?" На что Пулатов отвечает: "Бук сбил Сушку после того, как Сушка сбил Боинг", а через несколько минут, Дубинский позвонил Гиркину с докладом о том, что Сушка сбила Боинг, а потом "наши вальнули Сушку Буком".

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Как сообщалось, 15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.

В ответ министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что сожалеет о решении Москвы.

31 августа в Нидерландах стартовала третья сессия судебного процесса по делу сбитого в небе над Донбассом самолета рейса МН17.

Окружной суд Гааги в марте этого года начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.