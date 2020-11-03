В Одесской области для контроля за соблюдением карантина созданы специальные рейдовые мобильные группы: уже составлены 17 протоколов, - полиция
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, в их состав входят полицейские и представители местных органов власти.
"Такое решение (по созданию групп. - Ред.) принято после очередного перераспределения Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций населенных пунктов по карантинным зонами", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки совместные мобильные группы провели около 40 рейдов по торговым учреждениям и заведениям общественного питания. Проверка показала, что почти каждый второй субъект хозяйствования во время работы не придерживается установленных карантинных правил.
На правонарушителей составлено 17 протоколов по ст. 44-3 КоАП, что влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Полицейские отмечают, что контроль за соблюдением противоэпидемических ограничений будет происходить постоянно, пока не пройдет угроза коронавируса.
Согласно заключению вышеназванной комиссии, по уровню опасности большинство населенных пунктов Одесской области оказалась в "оранжевой" зоне. Это города Одесса, Балта, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Южный, а также Ананьевский, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровская, Измаильский, Килийский, Кодымский, Любашевский, Николаевский, Окнянський, Ренийский, Раздельнянский, Тарутинский и Ширяевский районы области. В "красную зону" попали города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы.