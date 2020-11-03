Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 789 случаев. Среди лидеров - Харьковщина и Хмельнитчина

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 3 ноября в Киеве коронавирусом заболели 789 человек.

Общее количество инфицированных составляет 39 534 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 799 человек, за прошедшие сутки - 12. С начала эпидемии выздоровели 12 924 пациента.

По состоянию на 3 ноября количество активных больных в Киеве составляет 30 471 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 31 октября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 781.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Хмельницкая области.

Так, в Харьковской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 712 человек. Общее количество инфицированных - 38 709. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 537 человек, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 7 117 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 31 055.

В Хмельницкой области коронавирусом заболели 506 человек. Общее количество инфицированных составляет 16 928 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 239 человек, за минувшие сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 7 552 пациента. Количество активных больных на Хмельнитчине составляет 9 137 человек.