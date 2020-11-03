Сегодня в Италии продолжится заседание апелляционного суда по делу Маркива, - МВД

Оно будет посвящено прениям между сторонами защиты и обвинения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Перед началом прений суд присяжных должен принять решение о приобщении или отказе в приобщении к материалам дела экспертиз, проведенных следователями Национальной полиции, свидетельствующих о непричастности Виталия к гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли.

Также сторона защиты будет настаивать на приобщении к материалам дела документального фильма, снятого итальянскими и украинскими журналистами - "Не в этом городе. Не в то время ", который также доказывает невиновность Виталия.

Возможно, это будет последнее заседание суда присяжных перед вынесением Виталию Маркиву приговора.

"Украинская сторона будет настаивать на единственно возможном справедливом приговоре - снятию всех обвинений и полном оправдании Виталия Маркива", - отметили в министерстве.

На заседании суде сегодня будут присутствовать Министр МВД Арсен Аваков и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Читайте: Итальянский суд может принять решение по делу Маркива в начале ноября, - Аваков