Посольство Германии наладит более тесные контакты с мэрами после местных выборов в Украине, - посол Фельдгузен

Посольство Германии в Украине наладит еще более тесные контакты с мэрами украинских городов после проведения местных выборов в Украине, поскольку в связи с децентрализацией решения по инвестициям, инвестиционным проектам будут приниматься на местах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен.

"У нас всегда были, а сейчас будут еще более тесные контакты с мэрами, потому что из-за децентрализации решения по инвестициям, инвестиционным проектам будут приниматься на местах. Немецкие компании заинтересованы больше инвестировать здесь. До эпидемии коронавируса мы видели, что из Германии поступало все больше и больше вопросов по инвестициям, хотя сейчас есть небольшое затишье", - отметила посол.

Фельдгузен объяснила, что есть довольно много немецких компаний, у которых есть производство в Индии или Китае, но в начале локдауна они видели, как сложно было получить произведенные там товары, и уже рассматривают Украину, как возможное место производства, например, лекарств, потому что в Украине есть развитый фармацевтический сектор.

"Думаю, дальше мы будем еще больше в контакте с мэрами, чтобы понимать, где есть идеальные условия для немецких компаний. Поэтому посольство будет также следить, как они относятся к правилам игры. Наши компании не хотят ничего особенного, а только одинаковых правил игры для всех. Мы будем смотреть, эти мэры несправедливо поддерживают, например, компании друзей или действительно лучших претендентов на инвестиции. Я лично хочу повышать уровень немецких инвестиций, потому что это просто печально, что в этом плане почти ничего не было сделано в последние годы", - отметила Фельдгузен.

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