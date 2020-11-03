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Коронавирус распространяется бешеными темпами, просто в ураганном режиме, - Степанов

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Коронавирус распространяется бешеными темпами, просто в ураганном режиме, - Степанов
Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется в ураганном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в ходе брифинга.

"Очередной антирекорд. Он действительно, коронавирус я имею в виду, распространяется бешеными темпами. Просто в ураганном режиме. Мы это видим, в том числе, и по европейским странам. Сейчас жизненно необходимо придерживаться установленных правил. Пожалуйста, придерживайтесь их", - заявил он.

Напомним, в Украине по состоянию на утро вторника, 3 ноября, зафиксированы 8 899 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели.

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Топ комментарии

  • Dron
    Ехал недавно в нашем международном бусе. Стюардесса строго запретила вход без маски )))))
    Зато в салоне ВСЕ были без масок. В том числе и стюардесса с водилами. 12 часов в маленьком помещении.
    Это не люди -- это БАРАНЫ!!!!
  • Олександр Дніпро
    Коронавирус распространяется бешеными темпами, просто в ураганном режиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 4409
  • Олег Тихонов 055f40a1
    У как запел, а когда был Порошенко то он у ЗЕбилов отвечал даже за цену туалетной бумаги в Ашане.
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