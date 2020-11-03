17 нардепов "Слуги народа" на данный момент болеют COVID-19, - Кравчук
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17 народных депутатов от фракции "Слуга народа" сейчас находятся на больничном с положительным тестом на коронавирус.
Об этом сообщила заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я не владею информацией, какая ситуация по другим фракциям, но у нас сейчас, к сожалению, такой определенный рекорд по одновременному количеству больных COVID-19. Сейчас у нас 17 народных депутатов на больничном с положительным тестом на коронавирус", - сообщила Кравчук.