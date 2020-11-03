Полиция в Одессе задержала заключенного Кочеткова, сбежавшего вчера из-под конвоя

Правоохранители задержали заключенного Олега Кочеткова, сбежавшего в Одессе вчера вечером из спецавтомобиля во время конвоирования.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Так, вчера вечером в Одессе примерно в 21:00 из автомобиля правоохранителей сбежал заключенный Олег Кочетков (1982 года рождения). Осужденный на 4 года за кражу мужчина сбежал, когда его конвоировали из Одесского СИЗО на железнодорожный вокзал.

Смотрите также: Полиция из-за массовых акций усилила меры безопасности в центре Киева. ФОТО

"Беглец задержан. Специальная полицейская операция "Сирена" окончена", - сказано в сообщении.

По факту побега из-под стражи начато производство по ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.