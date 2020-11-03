Полиция в Одессе задержала заключенного Кочеткова, сбежавшего вчера из-под конвоя
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Правоохранители задержали заключенного Олега Кочеткова, сбежавшего в Одессе вчера вечером из спецавтомобиля во время конвоирования.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Так, вчера вечером в Одессе примерно в 21:00 из автомобиля правоохранителей сбежал заключенный Олег Кочетков (1982 года рождения). Осужденный на 4 года за кражу мужчина сбежал, когда его конвоировали из Одесского СИЗО на железнодорожный вокзал.
"Беглец задержан. Специальная полицейская операция "Сирена" окончена", - сказано в сообщении.
По факту побега из-под стражи начато производство по ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.