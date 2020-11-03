КС решил отложить рассмотрение конституционности закона о Фонде гарантирования вкладов

Конституционный суд Украины снял с повестки дня на 3 ноября дело о конституционности закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Об этом свидетельствует обновленная повестка дня, размещенная на его сайте, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее дело КС планировал рассмотреть в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что КС во вторник, 3 ноября, планирует кроме закона о языке рассмотреть дело о конституционности закона о Фонде гарантирования вкладов.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.