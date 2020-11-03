В 2020 году в украинские вузы через образовательные центры поступили более 2 тыс. абитуриентов из Крыма и ОРДЛО, - Минобразования

В 2020 году через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" в украинские вузы поступили 2 026 абитуриентов из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины, об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко на брифинге во вторник.

"В 2016 году через центры "Крым-Украина" поступило 153 лица, в 2020 году – 397 лиц. Через образовательные центры "Донбасс-Украина" количество лиц, которое поступи в украинские вузы возросло почти в два раза. Так в 2016 году количество поступающих составило 855 лиц, в 2020 году – 1 629 лиц", - сообщила она.

Самыми популярным вузами среди поступающих через образовательные центры "Донбасс-Украина" стали Восточноукраинский национальный университет им. Даля (180 человек), Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (141 человек), Луганский национальный университет им. Шевченко (118 человек), Мариупольский государственный университет (93 человека), Горловский институт иностранных языков (92 человека).

Самыми популярным университетом среди поступающих из Крыма стал Таврический национальный университет им. Вернадского (64 человек), далее идут Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана (34), Национальный медицинский университет Богомольца (20 человек), Херсонская государственная морская академия (18 человек), Киевский национальный университет им. Шевченко (16 человек).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сроки зачисления иностранцев в вузы Украины продлены, - Минобразования

Отмечается, что в 2020 году работало 195 образовательных центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".

Как сообщалось, 1 тыс. 749 абитуриентов из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма поступили в украинские вузы в 2018 году через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", в 2019 году – 1 865 абитуриентов