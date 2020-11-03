Число жертв теракта в Вене выросло до четырех, 17 человек ранены
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Министерство внутренних дел Австрии подтвердило гибель четырех человек в результате теракта в Вене.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kurier.
По данным МВД, четвертой жертвой теракта стала женщина.
В настоящее время в больницах находятся 17 человек с ранениями. В общей сложности 7 человек находятся в критическом, опасном для жизни состоянии. У 10 человек травмы средней и легкой степени тяжести.
Власти предполагают, что нападавших было не более четырех человек.
Напомним, в столице Австрии Вене вечером 2 ноября произошла стрельба с участием нескольких вооруженных человек.
Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом и призвал жителей не выходить на улицы.
Позже стало известно, что убитый в Вене террорист был исламистом.