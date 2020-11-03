Четверо украинских студентов находились в зоне теракта в Вене, - посол Щерба
Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает Цензор.НЕТ.
"В зоне теракта, в одном из кафе, было четверо украинских студентов. С ними все хорошо", - написал посол.
Также посол отметил, что информации о гражданстве погибших пока нет.
В настоящее время известно о четверых погибших. В больницах находятся 17 человек с ранениями. В общей сложности 7 человек находятся в критическом, опасном для жизни состоянии. У 10 человек травмы средней и легкой степени тяжести.
Напомним, в столице Австрии Вене вечером 2 ноября произошла стрельба с участием нескольких вооруженных человек.
Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом и призвал жителей не выходить на улицы.
Позже стало известно, что убитый в Вене террорист был исламистом.