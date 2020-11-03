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Четверо украинских студентов находились в зоне теракта в Вене, - посол Щерба

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Четверо украинских студентов находились в зоне теракта в Вене, - посол Щерба
В зоне теракта в Вене, в одном из кафе, находились четверо украинских студентов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает Цензор.НЕТ.

"В зоне теракта, в одном из кафе, было четверо украинских студентов. С ними все хорошо", - написал посол.

Также посол отметил, что информации о гражданстве погибших пока нет.

В настоящее время известно о четверых погибших. В больницах находятся 17 человек с ранениями. В общей сложности 7 человек находятся в критическом, опасном для жизни состоянии. У 10 человек травмы средней и легкой степени тяжести.

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Напомним, в столице Австрии Вене вечером 2 ноября произошла стрельба с участием нескольких вооруженных человек.

Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом и призвал жителей не выходить на улицы.

Позже стало известно, что убитый в Вене террорист был исламистом.

Четверо украинских студентов находились в зоне теракта в Вене, - посол Щерба 01

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Шо де в світі трапилось - шукайте сліди лаптєй.
  • Chip Foose
    никому не кажется странным как только кацапов давят новыми санкциями сразу начинаются теракты по европе?
  • Sophia-Maria Duglass
    А Вас давит зелёная жаба ?😀😀😀
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