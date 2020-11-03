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Вероятность замораживания конфликта на Донбассе достаточно высока, но это не лучший вариант, - посол Германии Фельдгузен

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Вероятность замораживания конфликта на Донбассе достаточно высока, но это не лучший вариант, - посол Германии Фельдгузен
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен отмечает достаточно высокую вероятность замораживания конфликта на Донбассе, однако отмечает ненадежность такого решения и, по ее словам, Германия хотела бы лучшего и для Украины, и для людей, которые живут на временно оккупированных территориях и вблизи линии разграничения.

"Возможность этого результата (заморозки конфликта. – Ред.) всегда есть. Посмотрите на Приднестровье и другие конфликты. Но сейчас мы также видим по Нагорному Карабаху, что это замораживание конфликта может очень неожиданно и быстро закончиться", - сказала дипломат в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Именно поэтому, по ее словам, замороженные конфликты "никогда не являются идеальным результатом". "Достаточно высока вероятность, что мы идем к этому, но мы, как Германия, хотели бы все-таки достичь лучшего результата для Украины и людей, которые живут на временно оккупированных территориях и вблизи линии разграничения. Если там уже не стреляют и никто не погибает - это уже первый шаг", - отметила Фельдгузен.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Азербайджану тоже надоели все эти 30-ти летние переговоры-разговоры-недоговоры и вечные озабоченности и обеспокоенности и он решает проблему самостоятельно и весьма уверенно
  • sulima ivan
    А який кращий? Заштовхати цей українофобський відстійник в Україну з особливим статутом? Щоб вони знову срали нам, як раніше? Янека знову приведуть? А Україна їм буде за це платити?
    Та нє. Краще заморожуєм і конфлікт, і пенсії, і безкоштовну воду-газ-електрику-ковбасу. Стіна.
  • sulima ivan
    Некоректне порівняння з німцями, але таки "стіна". І пенсії не грошима, а продуктовими наборами. На переходах кожному пєнсу мішок на місяць. І на кожній упаковці - Слава Україні!
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