Выборы в США: Байден одерживает абсолютную победу в первом объявившем результаты голосования городе

Маленький городок Диксвилль-Нотч, находящийся на границе США и Канады, сообщил о победе Байдена.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

"Джо Байден одержал свою первую победу на выборах, получив все пять голосов в небольшом городке в штате Нью-Гэмпшир, который всегда одним из первых объявляет свой результат", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается, в Миллсфилде, расположенном в 20 км к югу, первую победу получил и Трамп - 16 голосов против 5 голосов за Байдена.

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