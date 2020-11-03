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Выборы в США: Байден одерживает абсолютную победу в первом объявившем результаты голосования городе

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Выборы в США: Байден одерживает абсолютную победу в первом объявившем результаты голосования городе
Маленький городок Диксвилль-Нотч, находящийся на границе США и Канады, сообщил о победе Байдена.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

"Джо Байден одержал свою первую победу на выборах, получив все пять голосов в небольшом городке в штате Нью-Гэмпшир, который всегда одним из первых объявляет свой результат", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается, в Миллсфилде, расположенном в 20 км к югу, первую победу получил и Трамп - 16 голосов против 5 голосов за Байдена.

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Топ комментарии

  • Татьяна Лайф
    Я болею за Байдена именно в ожидании его антироссийской политики. Будет Байден - писец рашке- такие у меня ассоциации с этим политиком. В нашей ситуации это большой плюс. Санкции- а не один трындеж в, в отношении агрессора, укрепление НАТО, а не развал альянса- вот что я думаю о дедушке Байдене. Рыжий неадекват достал уже.
  • Andy Jumeirach
    ну шо кацапы вы с жириком ещё не пьёте шампанское за Байдена?
  • Глеб123
    Обама хоть не престарелый пень был, хотя при выборе Трамп или Байден я больше склоняюсь к Байдену
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