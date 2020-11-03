Степанов о ситуации с коронавирусом: "Мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе"

Ситуация с распространением коронавируса в Украине критична и быстро превращается из сложной в катастрофическую.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, выступая на заседании Рады, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критична не только в Украине, но и во всем мире. Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания снова вводят жесткие карантинные ограничения не просто так", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, "впереди тяжелые времена".

"Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Эпидемия развивается ураганными темпами по всему миру. Нам необходимо приготовиться к неизбежному: легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными расходами", - подчеркнул министр.

"Но как бы мы не пытались увеличить количество коек, все равно есть предел, и в случае, если заполнение достигнет 100%, нам придется применять активацию протоколов медицинского сортирования с приоритетом предоставления медицинской помощи больным с большими шансами на выживание. Это будет означать, что наша медицинская ситуация не выдержала, фактически это будет катастрофа", - добавил Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что если не будет достаточного количества врачей, "количество коек уже не будет иметь никакого значения".

"Мы проводим работу по привлечению врачей других специальностей, а также интернов и студентов медицинских вышей для лечения ковидных больных. ... Нет кого-то одного отдельного ответственного за борьбу с COVID-19, никто в мире не способен самостоятельно решить проблему коронавируса. Более того - никто ни за кого не решит эту проблему. Проскочить не удастся. Настало время личной ответственности каждого", - подытожил Степанов.

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