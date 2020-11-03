"Готовы ли вы изгнать депутатов Коломойского из фракции и создать коалицию с "ЕС" и "Голосом?"" - Милованов рассказал, какой вопрос хотел задать Зеленскому

Экс-министр экономики Тимофей Милованов сожалеет, что не задал вчера в эфире "Свободы слова" на ICTV президенту Владимиру Зеленскому вопрос о том, готов ли он выгнать из фракции "СН" депутатов, подконтрольных олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Может, второй вопрос должен был быть: "Готовы ли вы выгнать депутатов, ориентирующихся на Коломойского, из фракции, и создать коалицию с ЕС и Голосом", - отметил Милованов, напомнив, что его первый вопрос касался возможного роспуска Рады.

"К сожалению, я задал другой вопрос о гарантиях, что Зеленский не создаст подконтрольный себе Конституционный Суд, заложив еще больший конфликт между ветвями власти и обществом. Конечно, Зеленский заявил об открытом и прозрачном конкурсе, привлечении общества при выборе судей и тому подобное. А на третий вопрос времени уже не было", - добавил экс-министр.

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