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Чорновол: "ГБР вызывает меня на допрос по еще одному делу за Майдан". ДОКУМЕНТ

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Чорновол: "ГБР вызывает меня на допрос по еще одному делу за Майдан". ДОКУМЕНТ
Экс-нардепа Татьяну Чорновол вызывают на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом Чорновол сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Преследование активистов Майдана продолжается. ГБР вызывает меня на допрос по еще одному делу за Майдан. Если штурм Партии регионов отдельно, то это за Киевсовет или машину прослушки СБУ? Может, за остановку кортежа Януковича или визит к Медведчуку? Дело свеженькое, возбуждено в начале октября", - отметила экс-нардеп.

Чорновол также добавила, что дело в отношении офиса Партии регионов ГБР уже будет передавать в суд.

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Чорновол: ГБР вызывает меня на допрос по еще одному делу за Майдан 01

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Топ комментарии

  • nvtv
    Штепа в депутаты, а на Черновол новое дело и допрос. Нда, украинское правосудие...
  • Ksenia VB
    Лукашка триндить все що хоче, а ГГБР шукає злочинців серед тих, хто підтримував Майдан.
    Оце така влада нині.
  • Валерия Ларченко b661826f
    Да то шо лукашка трындит
    - песня) "Порошенко получит все"
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