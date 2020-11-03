"Слуги народа" собирают подписи под требованием к судьям КС уйти в отставку, - Лерос. ДОКУМЕНТ
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук исключенный из "СН" нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
"Слуги народа" начали собирать подписи под обращением к КСУ. Интересно, это команда из ОПУ?!" - рассказал нардеп, обнародовав фото соответствующего обращения.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.