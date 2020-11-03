В Харькове обвиняемый в коррупции чиновник Бойченко пошел на повышение. ФОТО

В Харькове чиновник, уроженец Крыма Бойченко Вадим Витальевич, обвиняемый в коррупции, пошел на повышение.

Как информирует Цензор.НЕТ, по данным INSIDER NEWS, в Шевченковский отдел исполнительной службы города Харькова Восточного регионального управления Министерства Юстиции (г. Харьков) назначен новый исполняющий обязанности руководителя. Им стал бывший начальник Московского отдела этой службы, которого в связи с рядом "объективных причин", несколько лет тому назад "перевели" на должность государственного исполнителя отдела принудительного исполнения решений ГИС, потом он там все-таки подрос в "звании" и стал старшим исполнителем, а позже и главным государственным исполнителем.

Речь идет о Бойченко Вадиме Витальевиче уроженце Крыма, имеющем недвижимость на оккупированном полуострове и регулярно посещающем аннексированные территории. Тут правда следует оговориться, что официальным предлогом являлась поездка к родителям, но все же есть данные, заставляющие в этом усомниться. Например, в открытых базах данных фигурирует предприниматель из города Севастополя, соучредитель нескольких фирм с теми же данными, что и харьковский исполнитель.

Хотя, это могут быть просто совпадения. Если это не является совпадением, тогда более или менее становится понятным, откуда у государственного служащего появились деньги на автомобили, на "право пользования" квартирой в Харькове площадью более 170 кв. метров, на другую недвижимость в виде "недостроя". Если же нет… Но декларации декларациями, а вот сведения в них достойны отдельного описания. В качестве отдельного примера можно привести стоимость автомобиля Toyota RAV4, принадлежащего на праве собственности государственному исполнителю. В декларации Бойченко Вадима Витальевича указана стоимость машины в размере 326 001 гривна, что в пересчете на вечно зеленые составляет около 12 тысяч долларов США. На самом крупном сайте по продаже подержанных автомобилей в Украине цена на модель Toyota RAV4 2017 года выпуска начинается с 19 тысяч долларов США.

Зачем Вадим Витальевич внес в декларацию заведомо ложные сведения – вопрос к НАПК, но там пока своя "история" с Конституционным судом. С декларациями и доходами исполнителя пусть разбираются контролирующие коррупцию органы, а мы пока попробуем понять, что же привело на скамью подсудимых Бойченко Вадима Витальевича. Согласно обвинительного акта составленного следователем Национальной полиции и поддержанного прокуратурой, Вадим Витальевич, имея умысел на получение неправомерной выгоды… Нет не взял взятку (хотя и это исключать нельзя), он просто отнял у государства Украина недвижимости на сумму более 3 миллионов гривен.

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За свои действия в качестве чиновника ГИС В. Бойченко еще и получил премии. Самое смешное, что государство премирует своих чиновников за действия, наносящие ему (государству) большой ущерб. Эпопея с расследованием преступления, в котором обвиняют нашего "героя", достойна отдельных материалов. Чего стоит только попытки отстранения от должности Бойченко В.В. после предъявления ему подозрения в совершении преступления.

Кстати, статья, по которой обвиняют исполнителя, предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы (ч.3 ст. 365-2 УК Украины). Кроме того, санкция статьи предусматривает запрет на определенные должности в течение 3 лет после отбытия наказания. Но! Даже предотвратить совершение подобных "правонарушений" на стадии досудебного расследования суд и прокурор не решились. Бойченко Вадим Витальевич решением следственного судьи не был отстранен от занимаемой должности. А подав апелляцию, прокурор вдруг изменил свое мнение и отказался от жалобы. Причины и мотивы для таких действий юристов лежат только в области догадок и домыслов.

Теперь стоит добавить всего несколько слов о том, что же сейчас происходит в исполнительной службе. Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, имея на это корыстный мотив, Бойченко Вадим Витальевич занял кресло руководителя исполнительной службы Шевченковского района Харькова. Последним штрихом к этому материалу может стать решение судьи киевского районного суда Харькова о направлении материалов уголовного производства по обвинению Вадима Витальевича в Высший Антикоррупционный Суд.

Может быть уместно задать вопрос руководству исполнительной службы и Министерства Юстиции, о том, как такие люди могут представлять государство в одной из важнейших сфер деятельности?

О деятельности Бойченко Вадима Витальевича, только в открытых источниках, столько информации, что их хватит не на один материал журналистского расследования. Более того, при наличии "доброй воли" у правоохранителей этих же материалов должно хватить не на один том уголовного производства.

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