В школьных учебниках ОРДЛО нет слова "Украина", за шесть лет там перекосили сознание пропагандой из Москвы, - Кравчук

Жители оккупированных территорий Донбасса стали жертвами пророссийской пропаганды.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

По словам первого президента, у него есть очень много знакомых, которые живут на оккупированной части Донбасса.

"Мы с ними иногда встречаемся. Один приносит мне учебники, по которым учатся в школе дети в этих районах сейчас. Там слова "Украина" нет. Там такие выражения ... Только негатив об Украине. Я к чему это веду: это же не просто так взять и изменить ситуацию, и там все изменится само собой. За шесть лет там перекосили сознание этой пропагандой, прежде всего из Москвы, и они живут в другой среде, в другой ситуации, в другом видении жизни в мире. Для этого необходимо будет очень много времени, чтобы сознание направить на реальную жизненную почву. Но это силой не сделаешь. Поэтому я думаю, что здесь будет большая работа", - отметил Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что это все должно быть оформлено в соответствующие документы, соответствующие действия, соответствующие законы, которые были бы и в интересах Украины, и в интересах тех регионов.

"То есть нельзя, чтобы там были какие-то несогласованности, нечто такое, что будет вызывать споры снова. А сейчас оно настолько тонкое и настолько уязвимое все, что нужно будет наиболее деликатно эти вопросы решать", - подытожил Кравчук.

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