Новости

Бабиков ушел на больничный, его увольнение заблокировано. ДОКУМЕНТ (обновлено)

20 37427
Бабиков ушел на больничный, его увольнение заблокировано. ДОКУМЕНТ (обновлено)
Приказ об увольнении первого заместителя главы Госбюро расследований Александра Бабикова был подписан в пятницу, но он ушел на больничный, тем самым его увольнение пока заблокировано. Поскольку формально его не успели с этим приказом ознакомить.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил собственный источник.

Наш источник не исключает, что несмотря на это, в ближайшее время может быть назначен конкурс на нового первого заместителя главы ГБР, который уже с 17 ноября может стать исполняющим обязанности директора бюро.

В распоряжении Цензор.НЕТ оказалось заявление Бабикова на имя и.о. директора ГБР Сухачева А. о том, что о решении относительно его увольнения он узнал из интернет-новостей, а с соответствующим приказом ознакомлен не был. 

"Таким образом, на сегодняшшний день я занимаю должность первого заместителя директора ГБР. Одновременно сообщаю, что сейчас я нахожусь на больничном", - говорится в заявлении Бабикова

Бабиков ушел на больничный, его увольнение заблокировано 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заместитель главы ГБР Бабиков уволен, - источник

Напомним, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил о конфликте интересов у заместителя руководителя Государственного бюро расследований Александра Бабикова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК заявляет о давлении со стороны ГБР из-за Бабикова и Соколова. ДОКУМЕНТ

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Nataliia Mykhailova a5732138
    прикинулся дохлым скунсом.

    этих бобиков голыми руками не возьмешь ! Бабиков ушел на больничный, его увольнение заблокировано, - источник - Цензор.НЕТ 3722
  • Антон Есипенко 8647e951
    Одеялко ему уже выдали?
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    "на манеже все те же" і Бабіков там же , дякуючи до речі Зе також в цьому ансамблі балалаєчниківБабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано, - джерело - Цензор.НЕТ 1606
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости