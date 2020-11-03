Решение КС позволило топ-чиновникам не подавать сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, - НАПК

Конституционный Суд Украины (КСУ) освободил топ-чиновников от обязательства сообщать о существенных изменениях в имущественном состоянии. Такое решение КСУ принял 27 октября 2020, признав неконституционными части 2,3 статьи 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Национальное агентство по противодействию коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока вопрос не будет урегулирован, на сайте Реестра деклараций невозможно подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии. Это означает, что отныне общество не увидит информацию о значительных изменениях в состояниях топ-чиновников", - говорится в сообщении.

"Граждане имеют право знать, а не догадываться, о состоянии чиновников. Освобождение от обязательства сообщать о существенных изменениях в имущественном состоянии - это "зеленый свет" чиновникам скрыть свое состояние, избежать ответственности и продолжать действовать в частных интересах, вместо работать на благо государства за деньги налогоплательщиков", - отметил глава НАПК Александр Новиков.

До решения КС должностные лица, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, обязаны в электронной форме в течение 10 календарных дней с момента получения дохода, приобретения имущества или осуществления расхода сообщить об этом в НАПК. Существенным изменением в имущественном состоянии считаются доход, имущество или расход, превышающие 105 100 грн (по состоянию на 2020 год).

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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