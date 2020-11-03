Группа судей КС во главе с Тупицким откровенно симпатизирует России, - представитель Зеленского в суде Вениславский

В Конституционном Суде есть группа судей, которые откровенно симпатизируют России, и ее возглавляет председатель суда Александр Тупицкий.

Об этом представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, "Российская Федерация с помощью своих агентов влияния в Украине, в том числе представленных в нашем парламенте, инициировала в КС признание неконституционными базовых, основополагающих законов, которые стали основой евроатлантической интеграции Украины, а именно - антикоррупционных законов".

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Как отметил Вениславский, через "подконтрольные политические силы" в Украине было внесено соответствующее представление в КС.

Вениславский заявил, что "в Конституционном Суде есть группа судей, которые откровенно симпатизируют РФ. Возглавляет эту группу председатель Конституционного Суда".

Он заявил, что еще в 2014 году Тупицкий, когда КС признал неконституционным постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым о проведении референдумов, "выступал за то, что Конституционный Суд не имеет права давать оценку конституционности постановления ввиду международных договоров Украины". При этом тогда Тупицкий выступил с отдельным мнением, отметил представитель президента в Конституционном Суде.

Вениславский призвал судей КС, которые голосовали "за позорное решение", подать в отставку.

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"Если они этого не сделают, это сделает парламент. А если парламент этого не сделает, это может сделать улица", - заявил он.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.