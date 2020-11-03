Мобильные COVID-госпитали могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях, - Степанов

Мобильные госпитали для пациентов с подвержденным заболевание COVID-19 могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, выступая в Верховной Раде.

"На сегодняшний день были определены три месторасположения - это город Киев, Донецкая область и Одесская область. Местными властями были определены, где именно могут находиться мобильные госпитали, и что необходимо для развертывания полевых госпиталей", - сообщил он.

По его словам, согласно расчетам, в мобильном госпитале на 500 коек могут работать 1200 медработников.

"Определяется сумма средств и перечень оборудования, которые необходимы. Средства выделяются непосредственно регионам, которые будут заниматься обустройством мобильных госпиталей в случае необходимости", - сказал он.

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