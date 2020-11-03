В горбольнице Ивано-Франковска госпитализированных с пневмонией больше, чем больничных коек

В Ивано-Франковской Центральной городской клинической больнице находится 300 пациентов с пневмонией. При этом в больнице есть лишь 270 кроватей для таких пациентов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на совещании в горсовете заявила начальник управления здравоохранения Мария Бойко.

По ее словам, по состоянию на утро 3 ноября Центральная больница заполнена на 111,1%.

"Это значит, что у нас развернуты 270 коек для ковидних больных, а на них лежат 300 пациентов с пневмониями и подозрениями. Всего в больнице находятся 408 пациентов", - сообщила Бойко.

Она добавила, что сейчас в городе не хватает больничных кроватей для пациентов с коронавирусом. Всего в Ивано-Франковске могут развернуть 550 кроватей. При этом сейчас пациентов с пневмонией принимают в городском перинатальном центре. К концу неделе 30 кроватей развернут в детской городской больнице.

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Если ситуация с коронавирусом продолжит обостряться, прием пациентов начнется в клинике Ивано-Франковского медуниверситета. Также в качестве резерва рассматривают Кардиологический центр, где можно будет разместить 120 коек.

Напомним, в Украине уже почти на 70% заполнены больничные кровати для пациентов с COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что при заполненности больничных коек более чем на 100% Министерство здравоохранения будет применять протокол медицинской сортировки.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 8899 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев в Киев, Харьковской, Хмельницкой, Донецкой и Житомирской областях.