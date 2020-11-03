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Собрали уже более 150 подписей под требованием отставки судей КС, - "слуга народа" Кравчук

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Собрали уже более 150 подписей под требованием отставки судей КС, - "слуга народа" Кравчук
Более 150 народных депутатов поставили подписи под готовящимся заявлением Верховной Рады к судьям Конституционного суда освободить свои должности.

Об этом сообщила журналистам заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Уже больше 150 подписей. Я надеюсь, что будет однозначно… 226, и далее, конечно, конституционное большинство", - сказала Кравчук.

Она отметила, что в заявлении депутаты призывают 11 судьей КС, которые приняли решение об отмене декларирования, отмене уголовной ответственности за недекларирование и недостоверное декларирование, добровольно уйти в отставку, "учитывая, что доверие в обществе к ним сейчас практически нулевое".

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии

  • Апалько Сергей
    А вот интересно... А чего это за отставку судей подписи собирают, а добровольного сложения мандатов 52 депутатов которые направили в КСУ изначальное обращение, с которого все собственно и началось, почему то не требуют? ))
  • Топ Ган
    Собрали уже более 150 подписей под требованием отставки судей КС, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3974 Собрали уже более 150 подписей под требованием отставки судей КС, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4330
  • Vika Lysenko
    Сцыкло 🤢🤡 хочет чужими руками совершить переворот
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