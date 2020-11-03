Собрали уже более 150 подписей под требованием отставки судей КС, - "слуга народа" Кравчук
Об этом сообщила журналистам заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
"Уже больше 150 подписей. Я надеюсь, что будет однозначно… 226, и далее, конечно, конституционное большинство", - сказала Кравчук.
Она отметила, что в заявлении депутаты призывают 11 судьей КС, которые приняли решение об отмене декларирования, отмене уголовной ответственности за недекларирование и недостоверное декларирование, добровольно уйти в отставку, "учитывая, что доверие в обществе к ним сейчас практически нулевое".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.