Рада в целом приняла законопроект о разрешении смены отчества

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2450, позволяющий украинцам сменить отчество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 259 нардепов.

Согласно законопроекту, физическое лицо, которое достигло шестнадцати лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество.

Также лицо, которое достигло 14 лет, имеет право изменить свою фамилию, имя или отчество с согласия родителей.

В случае если над ребенком, достигшим 14 лет, установлена опека, изменение фамилии, имени или отчества такого лица осуществляется с согласия попечителя.

Отмечается, что в случае возражения одним из родителей относительно изменения отчества ребенка спор между ними относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства.

Также читайте: Собрали уже более 150 подписей под требованием отставки судей КС, - "слуга народа" Кравчук