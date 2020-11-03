Украине нужно урегулировать ситуацию вокруг "Мотор Січ" и зарабатывать деньги, а не клянчить кредитную мелочь, - эксперт

Правительство Дениса Шмыгаля "клянчит мелочь" в кредит у западных партнеров, хотя имеет возможность зарабатывать миллиарды на сотрудничестве с Китаем. Для этого нужно всего лишь урегулировать конфликт с китайскими инвесторами "Мотор Сич", которые вложили в украинское предприятие около миллиарда долларов и готовы обеспечить компанию заказами в Поднебесной.

Об этом заявил известный экономический эксперт Александр Гончаров, директор Института развития экономики Украины. Так он прокомментировал просьбу украинского правительства к Европейскому инвестиционному банку о предоставлении Украине 25 млн евро на помощь малым и средним предприятиям. Соответствующее обращение за подписью министра финансов Сергея Марченко одобрено на заседании правительства, передают Українські новини.

"С КНР наши власти побили горшки по всем направлениям сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов, - отмечает Александр Гончаров. - Дошло до того, что Китай уже намерен с помощью международного арбитража взыскать с Украины 3,5 млрд долл. США из-за ПАО "Мотор Сич" (дедлайн до 10 ноября этого 2020 года)".

Но вместо того, чтобы разблокировать инвестиционную сделку, сулящую Украине огромную прибыль и потенциальное доминирование на рынке авиационных двигателей КНР, украинское правительство выпрашивает кредитные копейки у европейских партнеров.

"Деньги надо зарабатывать там, где их много, -апоминает Гончаров. - Однако украинская власть постоянно сходит с шоссе, чтобы собирать небольшие грибы в свои личные корзинки, и не торопится в грибные места. Судите сами, вот статистика по объемам денежной массы в странах мира: 1. Китай - $25 трлн; 2. США - $14 трлн; 3. Германия - $3,3 трлн", - указывает экономист перспективные направления для сотрудничества.

Также Гончаров отметил, что привлечение в украинскую оборонку и авиационное двигателестроение партнера в лице Турции, Украина снова умышленно создает потенциальный конфликт, теперь с ЕС.

"Ну а зачем надо было торопиться заключать Украине договорные отношения с Турцией как стратегическим партнером? Это что, в пику Германии и Франции? Особенно в контексте последних трагических событий, тем более - в Берлине осудили нападки Эрдогана на Макрона", - анализирует экономист неуклюжую внешнюю политику украинского правительства, и отмечает, что США Украина вряд ли может рассматривать как надежного и понятного партнера - у них "все слишком запутанно и неопределенно".

"И что в итоге имеем? Кабмин Шмыгаля на заседании принял очередное решение обратиться в Европейский инвестиционный банк с просьбой получить кредит в размере 25 млн евро для помощи малым и средним предприятиям в борьбе с COVID-19. Теперь это уже норма, клянчить мелочь?", - возмущается эксперт.

Как сообщалось ранее, украинское правительство попало в ряд серьезных скандалов в вопросе военного сотрудничества с Турцией. В делегацию для визита и переговоров в Анкаре включили экс-владельца "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева: он продал контрольный пакет акций более четырех лет тому назад группе китайских инвесторов, а эксперты называют его в нынешнем статусе "лыжным инструктором", не имеющим отношения к предприятию. Это означает, что украинские власти делают турецкой стороне предложения и дают гарантии, которых не смогут выполнить.

Другой скандал - предложение вице-премьера Олега Уруского туркам о покупке 50% акций "Мотор Сич". Но ведь контрольный пакет уже много лет контролируют компании из КНР, которым Украина искусственно блокирует доступ к управлению предприятием. Это вызвало громкий скандал - как писали зарубежные СМИ, украинский вице-премьер пытается подсунуть туркам украденное у китайцев предприятие.

Тем временем в сентябре 2020 года китайские инвесторы уведомили Министерство юстиции Украины о возможности подачи иска в международные арбитражные инстанции о взыскании с Украины 3,5 млрд долларов убытков, нанесенных блокированием законных деловых сделок между частными хозяйствующими субъектами Украины и Китая.