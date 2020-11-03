В законе о языке нет особых проблем, но есть вопросы нацменьшинств, - глава КС Тупицкий

Так называемый "языковой" закон, который регулирует использование украинского языка как государственного, не является проблемным. Но вопросы вызывают положения, связанные с национальными меньшинствами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Конституционного Суда Александр Тупицкий.

По словам Тупицкого, Конституционный Суд еще не вынес решение по этому закону. В то же время, он подчеркнул, что не видит особых проблем с его конституционностью.

"Нет там особых проблем. Но есть вопросы нацменьшинств", - заявил Тупицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 3 ноября, Конституционный суд продолжит рассмотрение конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного.

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