В законе о языке нет особых проблем, но есть вопросы нацменьшинств, - глава КС Тупицкий
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Так называемый "языковой" закон, который регулирует использование украинского языка как государственного, не является проблемным. Но вопросы вызывают положения, связанные с национальными меньшинствами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Конституционного Суда Александр Тупицкий.
По словам Тупицкого, Конституционный Суд еще не вынес решение по этому закону. В то же время, он подчеркнул, что не видит особых проблем с его конституционностью.
"Нет там особых проблем. Но есть вопросы нацменьшинств", - заявил Тупицкий.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 3 ноября, Конституционный суд продолжит рассмотрение конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного.