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В законе о языке нет особых проблем, но есть вопросы нацменьшинств, - глава КС Тупицкий

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В законе о языке нет особых проблем, но есть вопросы нацменьшинств, - глава КС Тупицкий
Так называемый "языковой" закон, который регулирует использование украинского языка как государственного, не является проблемным. Но вопросы вызывают положения, связанные с национальными меньшинствами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Конституционного Суда Александр Тупицкий.

По словам Тупицкого, Конституционный Суд еще не вынес решение по этому закону. В то же время, он подчеркнул, что не видит особых проблем с его конституционностью.

"Нет там особых проблем. Но есть вопросы нацменьшинств", - заявил Тупицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 3 ноября, Конституционный суд продолжит рассмотрение конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного.

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Топ комментарии

  • віктор федорович 31ee1569
    В Україні нема ніяких нацменшин, бо в українському паспорті нема графи національність. Юридично всі громадяни України є українцями. Якщо хтось вважає, що він не українець, то він автоматично перестає бути громадянином України. Тому всі мови, крім української в Україні мають статус іноземних і ніякого застосування у державному управлінні та побуті не можуть мати. Весь аудіо візуальний простір України має бути україномовним. Хто проти цього - той ворог українського народу.
  • alex orly
    В кожній країні є нацменьшинства, І ЩО??? Треба переглядати мовний закон??? Що ти ДУРНЮ верзеш!!!!!!!!!!
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Есть серьёзная проблема с кучей непонятной недвижимости у судей и особенно земелькой в Крыму В законе о языке нет особых проблем, но есть вопросы нацменьшинств, - глава КС Тупицкий - Цензор.НЕТ 7641
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