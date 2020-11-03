Наемники РФ восстанавливают окопы и укрепления на передовой, - ГУР

Российские оккупационные войска на Донбассе восстанавливают окопы и укрепления на передовой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.

"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает проведение инженерных работ на передовых позициях путем восстановления имеющихся окопов, их расчистку и укрепление почти по всей линии разграничения, а также проведения фортификационных работ по оборудованию второй линии оборонительных рубежей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделяется оборудованию ложных позиций, а также размещению замаскированных муляжей вооружения и военной техники для введения в заблуждение подразделений Объединенных сил и провоцирования их на открытие огня.

Кроме того, с целью активизации разведки и диверсионной деятельности передовые позиции противника усиленные дополнительными разведывательными подразделениями и снайперскими расчетами.

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