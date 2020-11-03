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Наемники РФ восстанавливают окопы и укрепления на передовой, - ГУР

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Наемники РФ восстанавливают окопы и укрепления на передовой, - ГУР
Российские оккупационные войска на Донбассе восстанавливают окопы и укрепления на передовой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.

"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает проведение инженерных работ на передовых позициях путем восстановления имеющихся окопов, их расчистку и укрепление почти по всей линии разграничения, а также проведения фортификационных работ по оборудованию второй линии оборонительных рубежей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделяется оборудованию ложных позиций, а также размещению замаскированных муляжей вооружения и военной техники для введения в заблуждение подразделений Объединенных сил и провоцирования их на открытие огня.

Кроме того, с целью активизации разведки и диверсионной деятельности передовые позиции противника усиленные дополнительными разведывательными подразделениями и снайперскими расчетами.

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Топ комментарии

  • BreakerR0ry 9f7fbb8e
    не может такого быть, зелох такого в глазах у хийла не увидел
  • Vladimir T fd7dc273
    Новость? Стесняюсь спросить: А вы чего ожидали? Или вы на полном серьезе рассчитываете, что последует адекватная реакция нашего, прости господи, "главнокомандующего"?
  • Fjall_Raven
    значит скоро выйдет презердентский указ, о введении штрафов на передовой для всу, за разрушение восстановленых руссобурятами окопов и укреплений.
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