Тупицкий - Зеленскому: Давайте отбросим эмоции, кровь может захлестнуть страну

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий убежден, что сложившуюся ситуацию не следует решать неправовыми методами, иначе правовое государство перестанет существовать.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Тупицкий заявил в комментарии для телеканала "Прямой".

"Я еще раз обращаюсь к президенту страны, к правоохранительным органам, к уполномоченному по правам человека... Давайте отбросим эмоции... жизнь и здоровье людей важнее... кровь может захлестнуть Украину", - сказал Тупицкий.

По его словам, неправовой способ прекращения работы КС будет означать "конец правовому государству".

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Он выразил возмущение тем, что в парламенте звучат призывы "привлечь улицу" для прекращения работы КС.

"Я обращусь в соответствующие органы, в том числе, правоохранительные", - сказал Тупицкий.

Говоря о деле о госизмене в связи с его земельным участком в Крыму, глава КС выразил недоумение действиями правоохранительных структур и вновь отметил, что речь шла исключительно о размежевании участков из-за смещения границ на участках.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.