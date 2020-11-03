Тупицкий - Зеленскому: Давайте отбросим эмоции, кровь может захлестнуть страну
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Тупицкий заявил в комментарии для телеканала "Прямой".
"Я еще раз обращаюсь к президенту страны, к правоохранительным органам, к уполномоченному по правам человека... Давайте отбросим эмоции... жизнь и здоровье людей важнее... кровь может захлестнуть Украину", - сказал Тупицкий.
По его словам, неправовой способ прекращения работы КС будет означать "конец правовому государству".
Он выразил возмущение тем, что в парламенте звучат призывы "привлечь улицу" для прекращения работы КС.
"Я обращусь в соответствующие органы, в том числе, правоохранительные", - сказал Тупицкий.
Говоря о деле о госизмене в связи с его земельным участком в Крыму, глава КС выразил недоумение действиями правоохранительных структур и вновь отметил, что речь шла исключительно о размежевании участков из-за смещения границ на участках.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.