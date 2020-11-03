Отсрочка введения фискализации для ФОПов свидетельствует о подготовке к досрочным парламентским выборам, - журналист Плинский
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.
"Так что, досрочные?
Пишут что лидеры фракций Парламента, на заседании у Разумкова, договорились отсрочить введение фискализации для ФОПов на один год.
Вместо 01.01.2021 на 01.01.2022.
Если это так, то всех поздравляю со стартом предвыборной кампании досрочных парламентских выборов.
Законы о фискализации принимало монобольшинство "Слуг" как элемент непопулярных, но очень важных и нужных реформ.
Реформ которые нужно проводить сейчас и быстро.
Их провели, законы 128 и 129 приняли.
Противостояние этому было с первых дней, но тогда власть понимала что борьба с теневой экономикой без контроля движения товаров и денег невозможна.
Власть была сильной, смелой, дерзкой, уверенной в себе.
Но год прошел, доверие к власти снижалось,
реформы стали замедляться, а давление улицы и парламентской оппозиции возросло.
История с КС создало для "Слуг" идеальный шторм в котором досрочные выборы - не миф, а приближающаяся реальность.
Для других партий тоже.
И все в этих условиях понимают что откат реформы фискализации за месяц до ее вступления - отличный кейс для предвыборных лозунгов: "Мы спасли малый бизнес".
Армия в 1 200 000 ФОПов с их семьями - около трех миллионов голосов на выборах.
Ими можно пренебрегать, когда ты во власти, когда ты сильный и проводишь реформу с заделом на будущее.
А когда ты думаешь не про экономику, а про выборы, то начинаешь думать только про то, как заполучить эти голоса.
Пусть даже в ущерб развитию страны.
Если Разумков от имени "слуг" начал заигрыванич с "заблудшими" ФОПами и готов отменять реформы, значит досрочным выборам таки быть.
А то, что он это согласовывает с оппозицией вообще выглядит странно", - заявил Плинский.