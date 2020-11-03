Рада отправила на повторное второе чтение законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов

Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины с начала 2021 года.

Соответствующее решение принято по предложению комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, запрет не распространяется на сверхлегкие пакеты пластиковые шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с боковыми складками) и длиной до 450 мм (с ручками), используемые в качестве первичной упаковки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда. Документ также не коснется биоразлагаемых пакетов, однако он предусматривает их обязательную маркировку в соответствии с Национальным стандартом ДСТУ EN 14995: 2018, ДСТУ EN 13432: 2015.

Законопроект предусматривает, что несоответствующие требованиям пакеты должны быть утилизированы за счет объекта хозяйствования, который их приобрел.

Распространение пластиковых пакетов осуществляется на платной основе.

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Предполагается введение штрафов за бесплатное распространение пластиковых пакетов в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное в течение трех лет такое же нарушение - в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.