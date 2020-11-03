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Турчинова вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана"

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Турчинова вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана"
Руководителя Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александра Турчинова вызвали на допрос в Госбюро расследований.

Об этом Турчинов написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Получил очередную повестку от Государственного бюро расследований. На этот раз меня вызывают для допроса по "расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах". Они, видимо, до сих пор не разобрались, "кто совершал эти преступления", поэтому и штампуют дела по заказу ОПЗЖ и при активной поддержке "Слуг народа"", - отметил Турчинов.

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