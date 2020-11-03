Законопроект о повышении кворума в КС до 17 человек подан в Раду

Принятие решения в Конституционном суде Украины при кворуме 17 вместо 12 судей поможет вернуться в правовое русло. Соответствующий законопроект уже внесен в парламент.

Об этом заявил первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин (фракция "Голос"), передает Цензор.НЕТ.

"Наше требование... создать условия, при которых КС сможет принимать решения только консенсусом, повысив кворум в КС с 12 до 17 человек. Такой законопроект уже зарегистрирован", - сказал Юрчишин на пленарном заседании парламента во вторник.

По словам народного депутата, такое решение заставит КС работать законно в рамках Конституции.

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Законопроект "О внесении изменений в ст. 10 закона "О Конституционном суде Украины" был зарегистрирован под №4311. Карточка документа появилась на сайте Верховной Рады.

Инициаторами законопроекта указаны 47 народных депутатов фракций "Слуга народа" и "Голос", в том числе Юрчишин и замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Текст законопроекта пока не обнародован.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.