СБУ проводит обыски сразу на нескольких таможнях
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В Службе безопасности Украины подтвердили информацию относительно обысков в территориальных органах Государственной таможенной службы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Действительно обыски проводятся", - сказали корреспонденту Укринформа в ведомстве.
Более детальную информацию предоставят позже, сейчас проводятся следственные действия.
Отмечается, что обыски проходят на Киевской, Волынской, Черноморской и других таможнях.