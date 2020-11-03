Рада одобрила в первом чтении законопроект о штрафах для владельцев бизнеса за отсутствие масок у клиентов

В Украине хотят штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №3890.

За документ проголосовал 251 нардеп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Документ предусматривает, что для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн - 5100 грн).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о нарушении противоэпидемических мер позволяет полиции штрафовать людей без маски сразу на месте, - Ляшко

Штрафовать будут:

за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно,

непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.

"Предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - указано в тексте закона.