Венедиктова отказалась открывать дело относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК

Офис Генпрокурора отказался открывать уголовное производство относительно государственной измены нардепов Александра Дубинского и Андрея Деркача.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Венедиктова отказалась открыть по нашему заявлению уголовное дело о государственной измене депутатов Александра Дубинского и Андрея Деркача. Эти ребята дезинформировали американских чиновников ложными письмами, заявили о якобы международной коррупции между Украиной и США при участии кандидата в президенты Джо Байдена, инициировали создание в Верховной Раде Временной следственной комиссии по этому поводу. То есть делают все для порчи отношений с одним из крупнейших стратегических партнеров Украины в мире - США", - говорится в сообщении.

В ЦПК напомнили, что правительство США уже назвало Деркача агентом России, который 10 лет работает в Украине на Кремль.

"Но Венедиктова не думает, что такие вещи надо расследовать. В Офисе Генпрокурора нам ответили, что не предоставлены "фактические данные". Что ж, если нам позволят проводить следственные действия и делать экспертизы - обязательно будут все сведения. А пока это работа следствия!

Венедиктова еще раз доказала свою профнепригодность. Более того, она способствует пророссийским силам, которые и без того сейчас прекрасно справляются в развороте Украины в сторону Кремля", - подытожили в ЦПК.

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