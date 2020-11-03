Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа" Виталий Безгин.
"Моя подпись есть под этим обращением (к судьям КСУ о добровольной отставке. - Ред.), я думаю, что это попытка наиболее простым способом урегулировать этот искусственно созданный кризис, основанный на том, что некоторые решения КСУ в последнее время имеют признаки антигосударственного характера. Думаю, чтобы сейчас не вступать в политико-правовую полемику, Рада приняла решение обратиться к судьям КСУ, чтобы они добровольно ушли в отставку", - сказал нардеп.
По словам Безгина, заявление главы КСУ является шантажом парламента.
"В то же время мы видели заявление главы КСУ, которое свидетельствует о том, что перезагрузка Конституционного суда приведет к рискам, связанным с территориальной целостностью. Думаю, что это прямой шантаж по отношению к Верховной Раде, какие-то угрозы, скорее всего инспирированные марионетками нашего северного соседа", - сказал Безгин.
Напомним, ранее сообщалось, что глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявляет, что прекращение работы КС может повлечь угрозу территориальной целостности Украины.