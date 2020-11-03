Глава Венецианской комиссии Букиккио в разговоре с Зеленским: Важно восстановить доверие к судебной системе и особенно к КС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Глава государства поблагодарил за плодотворное сотрудничество, в частности Венецианская комиссия подготовила более 150 заключений и экспертных оценок законопроектов и законов Украины относительно судопроизводства, антикоррупционного суда и прочего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Стороны сосредоточили внимание на конституционном кризисе в Украине, который начался из-за решения Конституционного Суда от 27 октября, которым фактически была "обнулена" вся система борьбы с коррупцией, которую наше государство при поддержке, в том числе и Совета Европы и Венецианской комиссии выстраивало в последние годы.

Зеленский отметил, что как глава государства не может допустить ситуации, когда орган, который должен давать оценку соответствия Конституции, выносит неправомерные решения, которые уничтожают систему антикоррупционных органов, включая НАБУ, НАПК и Высший антикоррупционный суд.

"Моя первоочередная задача сейчас - сохранить непрерывное функционирование НАПК и антикоррупционных органов и усиливать эффективность их работы", - подчеркнул президент.

Букиккио предложил экспертизу Венецианской комиссии в этой сложной ситуации. Он также отметил, что в любом случае нельзя ставить под угрозу такие важные вопросы, как существование Высшего антикоррупционного суда, деятельность Фонда гарантирования вкладов физических лиц, земельную реформу.

Глава Венецианской комиссии отметил, что общей целью сегодня является восстановление доверия к судебной системе и особенно к Конституционному Суду.

Президент Украины пригласил Венецианскую комиссию к совместной работе над широкой судебной реформой.

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