Смертность от COVID-19 среди беременных женщин в два раза выше, а количество случаев тяжелого течения болезни в три раза больше, - статистика США

Согласно статистике США, беременные женщины, которые заразились коронавирусом, подвергаются большему риску смерти и тяжелому течению болезни, чем небеременные женщины.

Данные показывают, что риск попасть в отделение интенсивной терапии для беременных женщин выше почти в три раза, а оказаться на аппарате ИВЛ — более чем в три раза, пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Однако общая угроза здоровью беременных остается не очень высокой, поскольку они, как правило, молодые и здоровые.

Из 19 600 обследованных беременных женщин 33 умерли, что составляет 0,2 процента смертности. В докладе говорится, что среди небеременных женщин смертность составила 0,1 процента.

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"Некоторые люди думают, что, если вы молоды и здоровы, с вами все будет в порядке, и наступит пандемическая усталость. Но факт в моей практике, мы видели беременных женщин на аппаратах ИВЛ. Это влияет на мать, роды и ребенка", – сказал Дэвид Джаспан, заведующий отделением акушерства и гинекологии Einstein Healthcare Network в Филадельфии.

Коронавирус во время беременности пока не передавался детям. При этом во время беременности женщинам чаще требуется интенсивная терапия, хотя они реже имеют симптомы заболевания, чем небеременные.