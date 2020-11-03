Злоумышленники с помощью компьютерного вируса завладели недвижимостью в Киеве, - Киберполиция
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Киберполиции.
По предварительным данным, злоумышленники отрпавили электронное письмо, содержавшее "вирус" государственному нотариусу. Таким образом они получили удаленный доступ к его компьютеру. Далее правонарушители внесли ложные сведения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Изменили право собственности на нежилое здание в центре Киева площадью около 250 квадратных метров.
Сотрудники киберполиции установили "заказчика" таких услуг. В его доме провели обыск с привлечением спецназа Киевщины. По результатам изъята компьютерная техника, содержащая доказательства причастности к несанкционированному вмешательству в работу компьютера государственного нотариуса. Вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертных исследований.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.