Массовое убийство на Житомирщине: Подозреваемого Захаренко будут судить за умышленное убийство семи человек

Житомирская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту умышленного убийства 7 человек и законченного покушения на убийство еще одного человека, совершенного жителем Попильнянского района (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в мае 2020 местный житель - арендатор пруда, во время конфликта с группой лиц, среди которых бывшие участники ООС и военнослужащие Нацгвардии, совершил умышленное убийство семи человек и покушение на убийство еще одного человека, которому удалось сбежать и сообщить о происшествии правоохранителям.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

В ходе досудебного расследования проведены более 100 судебных экспертиз особой сложности.

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Изначально эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Позднее во время избрания меры пресечения Захаренко заявил журналистам, что его действия были самообороной.

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