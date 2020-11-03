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Массовое убийство на Житомирщине: Подозреваемого Захаренко будут судить за умышленное убийство семи человек

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Массовое убийство на Житомирщине: Подозреваемого Захаренко будут судить за умышленное убийство семи человек
Житомирская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту умышленного убийства 7 человек и законченного покушения на убийство еще одного человека, совершенного жителем Попильнянского района (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в мае 2020 местный житель - арендатор пруда, во время конфликта с группой лиц, среди которых бывшие участники ООС и военнослужащие Нацгвардии, совершил умышленное убийство семи человек и покушение на убийство еще одного человека, которому удалось сбежать и сообщить о происшествии правоохранителям.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

В ходе досудебного расследования проведены более 100 судебных экспертиз особой сложности. 

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Изначально эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Позднее во время избрания меры пресечения Захаренко заявил журналистам, что его действия были самообороной.

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Топ комментарии

  • Георгій Григорович Лук'янчук
    він убивав сплячих. Це не дід, у ****
  • Propan
    Вот пусть такой настоящий мужик зайдет к тебе в хрущевку на окраине Масквы, в которой ты спишь, после "работы" тролем, и засадит обойму и тебе и всем твоим домочадцам.
  • Гыг с Вами
    тю...ты чо,хотел кацапа удивить? Массовое убийство на Житомирщине: Подозреваемого Захаренко будут судить за умышленное убийство семи человек - Цензор.НЕТ 4165у них каждый день такое.

    Массовое убийство на Житомирщине: Подозреваемого Захаренко будут судить за умышленное убийство семи человек - Цензор.НЕТ 7245

    Невоевавший 65-летний убил металлическим чайником и 3 ударами ножа в грудь воевавшего 96-летнего. Просто версия участника той войны никак не хотела совпадать с общепринятыми версиями в нынешней России.
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