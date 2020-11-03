Если суд в Милане не признает невиновность Маркива мы подадим кассацию в ЕСПЧ и задействуем дипломатические каналы, - Аваков

Виталий Маркив выступил в суде с заключительным словом. Суд взял перерыв до 18:30 по итальянскому времени (19:30 по киевскому времени), после чего станет известно, когда будет объявлено решение.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который находится на заседании суда, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу МВС.

"Виталий выступил в суде. Выступил сдержанно, достойно и эмоционально. Он сказал, что сторона защиты привела достаточное количество подтверждений его невиновности. Еще раз подчеркнул, что он военнослужащий и знает, что такое дисциплина и достоинство. И все обвинения против него - безосновательны. После этого судьи заявили, что направляются в совещательную комнату. В 18:30 они или объявят приговор, или скажут сколько им еще нужно времени", - заявил Арсен Аваков.

По его словам, в случае оправдательного приговора, украинская сторона будет довольна: "Тогда Виталий садится в самолет и направляется в Украину, а мы продолжаем оспаривать в Европейском суде то, что он был задержан на этот период времени. Если суд подтвердит приговор предыдущей инстанции - мы будем подавать кассацию, обжаловать в Европейском суде, а также задействуем дипломатические каналы. Поскольку было нарушено право на защиту, что дает нам основания обращаться в европейские инстанции", - сказал Арсен Аваков.

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По словам главы МВД на сегодняшнем заседании выступала адвокат семьи погибшего Андреа Роккели Алессандра Баллерини, которая пыталась оправдать сепаратистов, замалчивая их реальные преступления:

"Адвокат заявляет, что якобы сепаратисты заботились о гражданских лицах и журналистах, прятали их от обстрелов со стороны украинских сил. При этом, она не указывает, что в эти дни в районе Славянска были убиты 165 человек, в подвалах замучено 5 журналистов. Я там был. Там были расстреляны четырех протестантских священников. И все это эти самые сепаратисты, но почему-то об этом она не говорит ", - отметил Арсен Аваков.

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Мама украинской гвардейца Оксана Максимчук надеется, что сегодня суд вынесет оправдательный приговор:

"Надеюсь, что сегодняшний судебный день поставит точку в этой длинной истории, которая измучила всех нас и, в первую очередь, Виталия. Он хочет вернуться к своей жизни, к семье, побратимам", - сказала она.

Также на заседании выступала прокурор Нунции Чараволо, которая заявила, что обвинение не ведет речь о политике и не обвиняет Украину, а имело целью установить справедливость.

В свою очередь адвокат Украины Николо Бертолини Клеричи заявил, что Италия не имеет юридического права судить государство Украина за военные преступления.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

"Приговор делает "преступниками против человечества" всю украинскую армию. Этот термин был введен только для того, чтобы сделать иск к Украине. Для такого иска нет оснований. Как и нет юрисдикции павийского суда: должны быть преступления против человечества и преступление должно быть совершено на территории Италии. А этого нет ", - сказал Николо Бертолини Клеричи.

Адвокат Виталия Маркива Донателла Рапетти отмечает, что можно использовать только материалы дела.

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