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В Польше в ДТП погиб украинец

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В Польше в ДТП погиб украинец
В результате ДТП вблизи города Прудник на западе Польши 2 ноября вечером погиб 30-летний гражданин Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил корреспонденту Укринформа представитель полиции Прудницкого повята Анджей Спирка.

По его словам, украинец пытался сбежать от полиции, чем вызвал ДТП.

"Водитель автомобиля Fiat Seicento не остановился по требованию полиции и световых и звуковых сигналов полицейского автомобиля и резко ускорил движение. Вскоре от потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault, который ехал по своей полосе. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 30-летний украинец умер", - сообщил Спирка.

Он добавил, что другой участник ДТП, водитель автомобиля Renault, не пострадал.

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Польская полиция устанавливает обстоятельства ДТП, а также выясняет, почему мужчина не остановился по требованию полиции.

Спирка отметил, что гражданин Украины проживал и работал недалеко от места ДТП.

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Топ комментарии

  • Envoy
    Даже не знаю , что сказать . Единственное , хорошо , что сам , и не прихватил с собой ещё кого-то . У нас своих проблем в Украине хватает - евробляхи . Гоняют безнаказанно . И дело не в растаможке , а в одинаковых правах и ответственности водителей на дороге .
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