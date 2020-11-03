ЦИК признал победителей выборов городских, поселковых и сельских голов в 399 населенных пунктах

Центральная избирательная комиссия по состоянию на вторник, 3 ноября, установила результаты выборов городских, поселковых и сельских голов в 399 населенных пунктах.

Как передает Цензор.НЕТ, согласно обнародованным на сайте ЦИК данным, признаны победившими на выборах 91 городской голова, 108 - поселковых и 193 - сельских.

В настоящее время известно, что повторные выборы городского головы состоятся в Краматорске (15 ноября) и Львове (22 ноября), а также в нескольких других крупных городах.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.

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