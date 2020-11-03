Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Украинский воин получил ранение на Донбассе в результате обстрела оккупантами, с начала суток два нарушения режима прекращения огня, - штаб ОС. ВИДЕО

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Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрела получил ранение украинский воин.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ОС, информирует Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Новолуганское, противник осуществил три выстрела из автоматического станкового гранатомета. К сожалению, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина доставили в лечебное учреждение, где ему оперативно была предоставлена медицинская помощь. Состояние здоровья воина оценивается как средней тяжести.

Кроме того, враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Водяное.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 4 гектаров территории и переданы на уничтожение 56 взрывоопасных предметов.

Украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью.

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Топ комментарии

  • Порохобандерівець
    Символічне фото, зроблене Воїнами. На світлині в нашого Воїна руки зв'язані зеленою стрічкою.
    Українського воїна поранено на Донбасі внаслідок обстрілу окупантами, з початку доби два порушення режиму припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3404
  • alex bf2834f5
    надо больше новых,нужных и полезных КПВВ строить
  • Чайка Київ
    Одужання нашому воїну.
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