Украинский воин получил ранение на Донбассе в результате обстрела оккупантами, с начала суток два нарушения режима прекращения огня, - штаб ОС. ВИДЕО
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ОС, информирует Цензор.НЕТ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Новолуганское, противник осуществил три выстрела из автоматического станкового гранатомета. К сожалению, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина доставили в лечебное учреждение, где ему оперативно была предоставлена медицинская помощь. Состояние здоровья воина оценивается как средней тяжести.
Кроме того, враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Водяное.
В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 4 гектаров территории и переданы на уничтожение 56 взрывоопасных предметов.
Украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью.