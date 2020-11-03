Спикер МИД Зеленко о новом приговоре российского суда крымским татарам: Украина будет просить партнеров усилить санкции против РФ

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с приговором, вынесенным Южным окружным военным судом в российском Ростове-на-Дону по красногвардейскому "делу Хизб ут-Тахрир".

Об этом в комментарии Крым.Реалии сказала пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко, информирует Цензор.НЕТ.

"МИД Украины высказывает решительный протест в связи с таким неправомерным решением. Все мы помним, как в феврале 2019 года в их домах провели обыски, они были задержаны и их абсолютно безосновательно обвинили в террористической деятельности. В дальнейшем наши сограждане были незаконно перемещены на территорию России. Это грубое нарушение норм международного права. Теперь мы являемся свидетелями этих ужасных приговоров и видим, что Россия не прекращает использовать драконовские нормы своего антитеррористического законодательства для того, чтобы продолжать политическое давление и преследование тех, кто не согласен с оккупацией", - сказала Екатерина Зеленко.

По ее словам, Россия не прекращает нарушать права человека на оккупированном полуострове, о чем необходимо продолжать информировать международных партнеров Украины.

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"Мы видим, что политическое давление на Россию и оккупационные власти в Крыму должно усиливаться, в том числе - санкционное давление. Мы активно работаем с нашими партнерами над тем, чтобы этот вопрос находился в фокусе внимания на всех международных площадках у всех международных организаций, поскольку мы видим, что Россия не прекращает нарушать права человека на территории временно оккупированного Крыма. Это означает, что впереди у нас много работы. Будем информировать всех партнеров о том, что абсолютно необходимым является усиление санкционного давления на государство-оккупанта", - подчеркнула Зеленко.

Напомним, Южный окружной военный суд, расположенный в российском Ростове-на-Дону, на заседании 3 ноября вынес приговор троим жителям Красногвардейского района Крыма, фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". Арсена Абхаирова приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, но первые два года - в тюрьме. Рустема Эмирусеинова и Эскендера Абдуганиева осудили на 17 и 12 лет соответственно. Они также будут отбывать наказание в аналогичных условиях.