Обсуждается возможность введения "карантина выходного дня", - Ляшко
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин выходного дня в Украине еще обсуждается. Однако карантин в стране будет продлен с 9 ноября.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сообщил в эфире "Украина 24".
"Это был разговор, но вопрос рассматривается о том, как работать и ограничительные меры применять, чтобы стабилизировать ситуацию", - сообщил Ляшко.
При этом он напомнил, что карантин в Украине будет длиться до конца года.
"Карантин у нас с марта месяца он продолжается до 31 декабря. Мы живем сейчас в рамках адаптивного карантина, и этот карантин будет продлен со следующего понедельника", - добавил Ляшко.