Новости • Коронавирус и карантин

Обсуждается возможность введения "карантина выходного дня", - Ляшко

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Обсуждается возможность введения "карантина выходного дня", - Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин выходного дня в Украине еще обсуждается. Однако карантин в стране будет продлен с 9 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сообщил в эфире "Украина 24".

"Это был разговор, но вопрос рассматривается о том, как работать и ограничительные меры применять, чтобы стабилизировать ситуацию", - сообщил Ляшко.

При этом он напомнил, что карантин в Украине будет длиться до конца года.

"Карантин у нас с марта месяца он продолжается до 31 декабря. Мы живем сейчас в рамках адаптивного карантина, и этот карантин будет продлен со следующего понедельника", - добавил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полной остановки общественного транспорта в Украине пока не будет, - Ляшко

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Топ комментарии

  • Atman 9af553dd
    тобто, з понеділка по п'ятницю всі в набитих маршрутка, а субота - неділя всі по норам! Геніально!! Парки не забудьте закрити і патрулів туди заслати!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    новое слово в эпидемиологии - карантин выходного дня ))))
    5 дней зараза бушует, на выходных - по скворечникам и всем смотреть "скотов" и "кварталы"
    гениально!
  • Rhodesian
    идиот...
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